Luis Enrique savoure son premier trophée avec le PSG

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-0) ce soir grâce à des buts de Lee Kang-in et Kylian Mbappé. Le PSG remporte son douzième Trophée des Champions, le dixième en onze ans.

Une fois n’est pas coutume, le PSG a débuté son année 2024 avec le Trophée des Champions. Ce soir, au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Lee Kang-in, dès la troisième minute, après une magnifique passe de Vitinha et une offrande d’Ousmane Dembélé pour le Sud-Coréen. Les Parisiens se sont ensuite procurés plusieurs occasions, sans pour autant aggraver le score. Il aura fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir Kylian Mbappé doubler la mise sur une action dont il a le secret. En seconde période, le PSG a baissé de pied et a vu Toulouse se procurer plusieurs grosses occasions sans pour autant réussir à tromper Gianluigi Donnarumma, auteur de nouvelles très belles parades. Les Parisiens s’imposent donc et soulèvent le Trophée des Champions pour la douzième fois de son histoire. Au micro de Prime Video, Luis Enrique s’est réjoui d’avoir remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur du PSG.

« C’est toujours difficile de remporter des trophées »

« C’est toujours difficile de remporter des trophées. C’est important de préparer ces matches d’une manière un peu différente, d’être le plus efficace possible. Donc, oui, je suis content et on pense à avancer et essayer d’avoir d’autres trophées. 100% satisfait ? Non. On peut faire encore mieux. Comment on peut s’améliorer ? Dominer encore plus le match. En seconde période, Toulouse a fait un très bon match. Ils ont été bons avec le ballon et aussi sans le ballon. Bien sûr, on peut toujours s’améliorer. Lucas Beraldo ? Il a de la personnalité, de la qualité avec et sans le ballon. C’est un super joueur. Je l’ai vu à l’entraînement deux fois, on a aussi de très bonnes informations sur lui, donc c’était le moment de décider de savoir s’il pouvait jouer et il l’a fait très bien. Réclamer de nouveaux joueurs au Père Noël ? Pourquoi pas. Il faut avoir l’esprit ouvert et bien sûr, pourquoi pas. J’aimerais avoir des recrues ? S’il y a un joueur qui peut améliorer notre équipe, pourquoi pas. »