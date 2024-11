Ce mardi soir, le PSG n’a pas réussi à s’imposer contre le PSV Eindhoven (1-1). Encore dominateurs, les Parisiens ont encore pêché dans le dernier geste.

Pour son troisième match de la saison en Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – le PSV Eindhoven. Favori avant la rencontre, le club de la capitale a totalement dominé la rencontre, mais a encore une fois pêché dans le dernier geste. Les joueurs parisiens ont finalement concédé le match nul après avoir été menés (1-1). Un résultat qui n’arrange pas le PSG, lui qui avait perdu contre Arsenal et qui doit affronter L’Atlético de Madrid et le Bayern Munich lors des prochaines journées. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a été questionné sur le manque de tueur devant le but au sein du PSG.

« J’aime la mentalité de mes joueurs »

« Je pense que nous sommes l’équipe qui s’est procurée le plus d’occasions en Ligue des champions et en championnat, ou l’une qui s’en procure le plus sans aucun doute. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’équipe est sur la ligne que je veux. Elle pratique le football que je veux. Notre équipe a été meilleure, elle a mieux défendu, s’est procuré les meilleures occasions, mais c’est le football. Inquiet ? C’est une compétition avec un tirage compliqué pour nous. Bien sûr que je suis préoccupé. Je pense à ce que l’on va devoir faire avec l’équipe, mais j’aime la mentalité de mes joueurs. »

« Il faut l’accepter et se relever »

Pour PSG TV, Luis Enrique est revenu sur ce match nul et a estimé que son équipe avait tout tenter pour remporter cette rencontre. « C’est dommage. C’est dommage parce que je pense que l’équipe a tout fait pour gagner le match, jusqu’à la dernière seconde pour tenter de renverser la vapeur et pour que le résultat soit juste par rapport au mérite de chaque équipe. Le PSV a fait un très bon match, mais nous étions bien meilleurs en attaque et en défense. Maintenant, je pense à la récupération de l’équipe. Nous connaissons tous l’importance du match de dimanche. Nous connaissons l’importance de ce match pour nos supporters et pour le championnat. Mais ce soir, ça fait mal. Ça fait mal parce que c’est un résultat auquel nous ne nous attendions pas, que nous ne méritons pas. Mais c’est le football, il faut l’accepter et se relever. »