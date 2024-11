Ce mardi soir, le PSG recevait le PSV Eindhoven en Ligue des champions avec pour objectif de se relancer dans ce classement général. Et l’occasion a été manquée.

Le PSG débutait sa semaine importante ce mardi soir au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu recevaient le PSV Eindhoven dans le cadre de la 3e journée de la phase ligue de la Ligue des champions. Avec une victoire et une défaite dans la compétition, le club parisien devait se relancer dans ce classement général face à un adversaire à sa portée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait réservé une petite surprise dans l’entrejeu avec la titularisation de Fabian Ruiz en lieu et place de Vitinha, sur le banc.

Le résumé du match

Le PSG est parfaitement entré dans sa rencontre en réalisant un pressing haut qui a mis en difficulté le PSV. Rapidement, les joueurs de Luis Enrique se sont procurés de grosses occasions. Sur une passe en profondeur de Willian Pacho, Bradley Barcola a été le premier à se mettre en évidence, mais sa spéciale est passée à côté du poteau de Walter Benitez (11e). Quelques minutes plus tard, l’international français a offert une passe en retrait parfaite pour Lee Kang-In dont le tir a été détourné par l’ancien portier de Nice (16e). Mais la plus grosse occasion des Rouge & Bleu est venue d’Ousmane Dembélé. Sur un centre parfait de Nuno Mendes, le numéro 10 parisien, seul face au but, a fracassé la barre du PSV (19e). L’international tricolore a encore manqué une grosse occasions à la demi-heure de jeu en forçant trop son tir sur une excellente passe poitrine de João Neves (30e). Et à force de vendanger, le PSG s’est fait punir sur le premier tir cadré du PSV signé Noa Lang (0-1, 34e). Un but qui a mis un coup de massue sur la tête des Parisiens, qui ont regagné les vestiaires sur ce score défavorable (0-1).

En seconde période, le PSG a rapidement mis la pression sur le but de Walter Benitez. Ousmane Dembélé s’est une nouvelle fois mis en évidence mais son tir enroulée a été détourné par le portier argentin (50e). Et après 92 tirs consécutifs sans qu’un joueur parisien ne marque, Achraf Hakimi a enfin mis fin à cette longue disette. Le tir lointain avec rebond du Marocain a surpris Walter Benitez, qui a vu le tir finir entre ses jambes (1-1, 55e). Par la suite, les joueurs de Luis Enrique ont poussé pour prendre l’avantage dans cette rencontre. En face, le PSV pouvait réaliser un hold-up sur une erreur défensive mais Marquinhos a réalisé un retour décisif pour stopper un deux-contre-un néerlandais (60e). Plus le match avançait, plus les Parisiens se montraient dangereux mais Achraf Hakimi a vu son tir frôler le poteau adverse (80e) après un enchaînement de dribbles. En fin de rencontre, un penalty a été invalidé par le VAR. Puis, Walter Benitez a réalisé une parade miraculeuse sur une tête rageuse de Marquinhos sur corner (90’+4). Un match nul frustrant (1-1) pour le PSG qui fait donc 4 points en 3 matches.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première grosse situation pour le PSG dans la surface néerlandaise. Sur un centre de Ruiz, Hakimi se retrouve dans une position favorable devant les cages adverses, mais le Marocain touche finalement le ballon de la main. Dommage !!!

5′ Pour l’instant, les Parisiens arrivent parfaitement à presser le PSV, qui n’arrive pas à sortir de leur camp.

8′ Si Dembélé se montre présent dans ce début de rencontre, mais il manque pour l’instant de précision dans son dernier geste.

11′ La voici la première occasion du PSG !!! Sur un excellent ballon dans la profondeur de Pacho, Barcola contrôle parfaitement et tente une frappe enroulée, sa spéciale, ça passe juste à côté du poteau de Benitez.

15′ Le centre fuyant de Lang, le ballon passe devant les défenseurs et file en sortie de but. Attention aux centres du PSV.

16′ Sur une belle remontée de balle de Zaïre-Emery, le Titi décale Barcola sur le côté gauche. Ce dernier centre en retrait pour Lee dont la frappe est détournée en corner par Benitez. Le coup de pied arrêté ne donnera rien.

19′ LA TRANSVERSALE POUR LE PSG. Sur un centre parfait de Nuno Mendes, Dembélé seul à quelques mètres du but fracasse la transversale de Benitez. Ça se rapproche pour les Rouge & Bleu.

27′ Sur une excellente passe de Nuno Mendes, Barcola s’avance dans la surface mais il manque de solution et finit par une frappe non cadrée.

28′ Très belle défense de Marquinhos face à Saibari.

30′ Encore une occasion pour Dembélé. Sur une passe poitrine incroyable de Joao Neves, Dembélé met trop de force et tire au-dessus des cages de Benitez.

33′ Attention, le PSV commence peu à peu à se montrer dangereux.

34′ OUVERTURE DU SCORE DU PSV (0-1). Après une perte de balle de Dembélé au milieu de terrain, Lang trompe Donnarumma en fermant son pied. La punition est cruelle pour le PSG après avoir tant gâché offensivement.

40′ Carton jaune pour Nuno Mendes pour contestation. Le Portugais réclamait une faute sur un duel aérien.

42′ Le PSG est en grande difficulté depuis l’ouverture du score du PSV.

44′ Après un gros pressing de Dembélé sur Boscagli, le défenseur français se manque et Lee récupère et tente de près mais Benitez repousse. L’arbitre avait de toute façon sifflé une faute à retardement de Dembélé sur Boscagli.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause au Parc. À force de vendanger une multitude d’occasions, les Parisiens ont été punis sur l’un des rares tirs du PSV, signé Lang.

46′ Les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse du Parc. Le coup d’envoi de la seconde période est donné par le PSV. Les Parisiens devront se montrer réalistes face aux cages.

48′ Après avoir repiqué dans l’axe, Barcola sert Ruiz à l’entrée de la surface. La frappe de l’Espagnol est trop écrasée et finit dans les gants de Benitez.

50′ Trouvé sur le côté droit, Dembélé se met sur son pied gauche et tente une frappe enroulée, détournée en corner par Benitez. Les Parisiens sont bien rentrés dans cette seconde période.

55′ EGALISATION DU PSGGGGGGGGG DE HAKIMI (1-1). Pas attaqué, le Marocain arme une frappe de loin. Le rebond trompe Benitez qui voit le ballon passer sous ses jambes. Cela faisait 92 tirs consécutifs qu’un joueur du PSG n’avait pas marqué en Ligue des champions.

57′ Sur une récupération haute, Barcola récupère et frappe. Son tir manque de précision pour tromper Benitez.

58′ La frappe de Bakayoko est captée par Donnarumma.

58′ Le centre fort de Hakimi est détourné en corner par la défense du PSV. Ça pousse fort au PSG.

59′ Premier changement au PSG. Vitinha prend la place de Ruiz.

60′ Quelle occasion du PSV !!! Sur une erreur défensive de Pacho et Nuno Mendes, le PSV se présente en deux contre un et Marquinhos coupe la passe vers Lang. Quel retour du capitaine parisien.

67′ Sur un débordement de Hakimi, le centre du Marocain est détournée du bout des gants par Bentiez. Dommage, Zaïre-Emery s’était bien projeté et était juste derrière.

68′ Deuxième changement au PSG. Lee cède sa place à Asensio.

73′ Barcola est trop court pour couper le centre de Dembélé.

73′ Excellent tacle de Pacho pour stopper un contre du PSV.

80′ Trouvé par Dembélé dans la surface, Hakimi enchaîne les crochets mais son tir frôle le poteau de Benitez.

81′ Triple changement au PSG. Barcola, Zaïre-Emery et Dembélé cèdent leur place à Kolo Muani, Doué et Mayulu.

86′ Les entrants se mettent déjà en action. Doué centre au second poteau pour Kolo Muani. La tentative du Français est captée par Benitez.

88′ Une nouvelle fois servi dans son couloir droit, Hakimi a manqué de lucidité et tire au-dessus du but du PSV. Que d’efforts fournis par le Marocain à droite.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+3 Le PSG pensait obtenir un penalty. Sur un centre, Boscagli tacle en retard Asensio dans la surface. Après consultation de la VAR, l’arbitre annule sa décision.

90’+5 Les Parisiens enchaînent deux corners de suite. Asensio trouve Marquinhos qui catapulte une tête puissante mais Benitez réalise un arrêt miraculeux sur sa ligne.

90’+7 C’est terminé au Parc des Princes. Le PSG concède un match nul frustrant sur sa pelouse après avoir dominé pendant très longtemps le PSV Eindhoven (1-1). Les Parisiens peuvent avoir des regrets et ne se relancent pas dans ce classement générale.

Feuille de match Paris Saint-Germain / PSV Eindhoven

Troisième journée phase de Ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Glenn Nyberg – Arbitres assistants : Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist – Quatrième arbitre : Kristoffer Karlsson – VAR : Stuart Attwell et David Coote – Buts : Lang (34′), Hakimi (55′) – Cartons : Nuno Mendes (40′), Mauro Jr (45’+2), Dams (77′), Ledezma (90′), Babadi (90’+2)