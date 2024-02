En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg. Après avoir mené 2-0, le club de la capitale s’est encore fait peur mais s’est finalement imposé (1-2).

Après son match nul frustrant contre Brest après avoir mené de deux buts, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement sur la pelouse du Stade de la Meinau pour y défier Strasbourg. Dans une première mi-temps animé, le PSG s’est fait peur dès les premières minutes, avec un sublime arrêt de Gianluigi Donnarumma dès la première minute. Kylian Mbappé a eu l’occasion d’ouvrir le score mais a vu sa tentative repoussée par le gardien adverse (6e). Le numéro 7 du PSG va finalement réussir à ouvrir le score après un bon pressing de Marco Asensio qui a contré un dégagement du gardien strasbourgeois, avant de voir Mbappé marqué dans le but vide. Les Parisiens vont doubler la mise grâce à Marco Asensio. Mais comme contre Brest, le PSG a arrêté de jouer en seconde période et s’est fait peur en encaissant un nouveau but et en subissant dans les dernières minutes du match. Mais les Parisiens ont tenu et sont repartis avec une victoire importante (1-2). Au micro de Prime Video, Luis Enrique est revenu sur la nouvelle perte de contrôle de son équipe en seconde période.

« Je suis plus heureux que les jours précédents »

« Je suis heureux. Je suis plus heureux que les jours précédents. Je pense qu’il n’avait pas perdu depuis neuf matches, c’est une bonne équipe. Ils ont très bien joué en nous pressant dès la première minute. Je pense que l’on a joué un bon football en première période. Après, il est normal que quand ils perdent, ils prennent de plus en plus de risques et ils restent un contre un en défense. Pourquoi, depuis plusieurs matches, vous avez des problèmes à contrôler le match ? Quand vous gagnez un match, l’autre équipe prend toujours beaucoup de risques. On essaye de jouer de la même manière de l’autre côté. Des fois, on peut y arriver, on peut avoir la possession, avoir des solutions sur des zones. Parfois, on n’y arrive pas. Je pense qu’ils nous ont pressés très haut lors de la dernière partie du match quand il était revenu au score. C’est normal. Je dis toujours la même chose. Ce n’est pas seulement le PSG qui joue au football. Il y a des adversaires qui ont des qualités et qui jouent à un beau football. »

« Je suis content du résultat »

Le coach du PSG a ensuite évoqué son discours à la mi-temps auprès de ses joueurs. « On a parlé de comment ils allaient prendre des risques. On le savait. Quand vous gagnez un match, que vous avez les trois points pour vous, les autres vont prendre des risques. On a parlé de ça, de comment on va amener le ballon dans le camp adverse. On voulait garder le ballon. Ça, c’est la théorie. Dans la pratique, c’est autre chose, c’est difficile. Mais je suis content du résultat. Meilleur en transition ? Ça dépend d’où sont les espaces. S’il presse à neuf, vous avez des espaces plus loin derrière eux. On a des joueurs très rapides devant, avec des qualités quand il y a des espaces derrière eux. On va attaquer ces espaces-là. Mais ça dépend de l’équipe adverse. »