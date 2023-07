Luis Enrique sous le charme d’Hugo Ekitike ?

À peine intronisé en tant que coach du PSG, Luis Enrique pourrait imposer certains choix à sa direction. Il apprécierait notamment beaucoup le profil d’Hugo Ekitike.

Il a débarqué au PSG avec l’étiquette du grand espoir tricolore. D’ailleurs, pour l’attirer dans ses filets, le club parisien n’a pas lésiné sur les moyens, alignant, en tout et pour tout, une somme avoisinant les 35 millions d’euros. Néanmoins, force est de constater qu’Hugo Ekitike n’a pas rendu les copies escomptées l’an passé. Et c’est peu de le dire. D’où le flou régnant autour de son cas depuis l’entame du mercato estival.

Luis Enrique apprécie Hugo Ekitike

Est-ce qu’Hugo Ekitike sera toujours un joueur du PSG à l’issue du marché des transferts ? C’est une question légitime tant celui-ci a eu du mal à prendre ses marques en terre parisiennes. Mais aujourd’hui, il pourrait avoir une seconde chance, et non des moindres. En effet, avec l’absence de Kylian Mbappé, l’attaquant de 21 ans aurait marqué des points durant le stage au Japon. Mieux, à en croire Le Parisien, Hugo Ekitike aurait convaincu Luis Enrique. Le coach ibère apprécierait son profil ainsi que ses caractéristiques et aimerait, de ce fait, compter sur ses services lors de la saison qui arrive. Un sentiment qui ne serait pas partagé à 100% par sa direction. Non, toujours selon LP, le board rouge et bleu ne serait pas vraiment contre vendre le principal intéressé ou le prêter avant la clôture du mercato. Reste qu’Hugo Ekitike est actuellement le seul numéro 9 de métier au sein de l’effectif francilien…