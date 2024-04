Avant la réception du Havre pour le compte de la 31e journée de L1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien espagnol de balayé l’actualité du club de la capitale.

Les consignes à RKM après le match face au FC Lorient

« Parce que je suis l’entraîneur et je crois qu’il est important d’être à côté de vos joueurs quand ils en ont besoin. Randal Kolo Muani est un top joueur, un grand transfert, mais il n’est pas au top de sa confiance en ce moment et je suis à ces côtés. Je ne peux que supporter les joueurs quand ils sont moins bien. Je suis très content avec les performances de Kolo Muani mais je pense qu’il peut faire mieux et quand il va récupérer cette confiance, ses performances seront encore meilleures ».

Le onze de départ pour le match du titre

« Je vais continuer de la même façon, en changeant des joueurs, pourquoi je changerais ? Ce qui change c’est que si demain on gagner, on sera champion de façon officielle et le faire devant nos supporters, c’est l’idéal ».

Encore une marge de progression pour le PSG ?

« On arrive en fin de saison dans des circonstances positives. On est dans un moment splendide, on a presque tous les joueurs disponibles sauf Kimpembe et Rico. Ils ont tous des chances de jouer, les supporters sont heureux, cette fin de saison est très attirante ».

Le PSG plus fort qu’en février ?

« Oui il y a plus de maturité maintenant qu’en févier. Mais cela fait partie d’un processus, le PSG a changé beaucoup de choses depuis cet été. C’est une période et un cycle de construction, on verra à la fin de saison ce qu’on a réussi à accomplir. Et je suis convaincu que l’année prochaine on sera encore meilleur« .

A sujet de Lucas Beraldo

« C’est une très bonne entrée, un joueur si jeune, qui arrive du Brésil, mais sa capacité d’adaptation et ses performances ont été spectaculaires. Beraldo a été une très bonne recrue grâce à la direction sportive de Luis Campos et un joueur du futur du PSG, au moins tant que j’y serais ».

La gestion de la pression

« Tous les entraîneurs, nous passons par des bons et des mauvais moments. J’espère d’être dans l’empathie avec les entraîneurs des autres équipes. Je sais que si vous ne gagnez pas, vous allez être critiqués, même par ceux qui n’ont pas vu un entraînement ».

A propos de Senny Mayulu

« C’est une des surprises très claires. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery ; Ndlr) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur ».