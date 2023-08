Ce samedi soir, le PSG a offert un beau spectacle à son public avec une victoire aboutie face au RC Lens (3-1). Une performance qui a plu à Luis Enrique.

Le PSG a remporté avec brio son choc de la 3e journée de Ligue 1 face au RC Lens (3-1). De quoi lancer enfin sa saison 2023-2024 après deux matches nuls consécutifs. De son côté, Luis Enrique connaît sa première victoire en match officiel sur le banc parisien. Après cette rencontre, le coach des Rouge & Bleu s’est exprimé sur la performance de son équipe.

Le vrai visage du PSG ce soir ?

« On aime tous quand c’est positif. On savait que ça allait être compliqué face à Lens. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On a eu besoin d’une bonne soirée pour gagner ce match. »

Un match tactique ?

« Non, je ne dirais pas que c’était un match tactique, mais très intense en revanche, entre deux équipes qui pressent très haut, qui ne laissent pas de temps ni d’espace au rival. Je pense que l’on s’est bien comporté. »

La performance d’Ugarte

« Je crois que le public a profité de ce joueur qui récupère le ballon, il a fait beaucoup de récupérations dans le camp adverse mais également lorsque nous défendions, il est très important pour l’équipe. »

Mbappé et Dembélé, les deux joueurs qui changent tout ?

« Tous les entraîneurs veulent des joueurs de très haut niveau comme Mbappé et Dembélé mais ce n’est pas que grâce à eux, nous avons aussi gagné grâce à Marco Asensio, Vitinha, Warren, Marquinhos, Skriniar, Danilo quand il est entré, Lucas, tout le monde. Tous les joueurs sont importants, nous sommes une équipe. »

🗣️ | Luis Enrique 🇪🇸 pour Canal + foot :



Un match niveau Ligue des champions ?

« Oui sans aucun doute, c’était un rythme de Ligue des champions. »

L’attitude de son équipe

« C’est évident que j’aimerais toujours que ça se passe comme ça. Ce qui n’a pas manqué, c’est le tempérament. Ce que j’ai le plus aimé dans ce match, c’est l’audace des joueurs, notamment. Quand on était confrontés à la pression très haute de Lens, j’ai trouvé mes joueurs très courageux, car beaucoup de ballons rasants étaient joués à l’intérieur. Face à une équipe qui défend très bien, on s’est créé beaucoup d’occasions. Je suis particulièrement content de notre présence dans le milieu de terrain adverse en seconde période. »

La performance de Zaïre-Emery

« Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut. »