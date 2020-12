Après un début de saison difficile en Ligue des Champions (2 défaites en 3 matches), le PSG a remporté les deux matches cruciaux pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour Mickaël Madar, ancien attaquant parisien qui est devenu consultant Canal +, le début de saison poussif du PSG est dû à la forme physique des joueurs et non un problème mental.

“J’ai été déçu du dernier match même si le PSG a gagné. À Manchester, ça a été un PSG qui a été bon à certains moments mais il a surtout été chanceux”, relate Madar dans le Late Football Club. “J’ai vu du mieux mais ce n’est pas suffisant. Le plus gros problème aujourd’hui du PSG c’est un problème physique. Ce n’est même plus un problème de joueurs. Les victoires contre Leipzig et Manchester ça aide psychologiquement mais je pense que le PSG n’est pas encore guéri. Il reste un travail physique à effectuer et pour moi c’est le plus gros problème du PSG depuis le début de la saison. Quand vous menez 2-0 à la mi-temps et que vous perdez derrière ou égaliser en seconde je pense que c’est un problème physique plutôt que mental. Je l’ai trouvé bien au niveau mental contre Manchester United. “