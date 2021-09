Madar : « Le PSG a énormément de pression »

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce soir avec la réception de Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules. Après leur nul contre Bruges, les Rouge & Bleu doivent réussir un bon résultat pour ne pas être décrochés dans la course à la première place. Pour Mickaël Madar, le PSG joue un match très important. « Le PSG a énormément de pression. C’est un match à enjeu, assure Madar sur le plateau du Late Football Club. Il faut gagner à tout prix parce que je pense que Leipzig va battre Bruges. Si vous partez avec un point lors des deux premières journées, c’est quand même un handicap pour finir dans les deux premiers.«

L’ancien attaquant du PSG qui a aussi évoqué la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. « Je ne vois pas pourquoi on a ramené un autre gardien alors qu’il y a Navas. On prépare l’avenir, oui, mais on aurait pu le prêter. Maintenant qu’il est là, il faut le faire jouer. Vous ne pouvez pas laisser un joueur de 22 ans qui a été champion d’Europe et meilleur joueur de la compétition sur le banc. C’est un problème pour Pochettino. L’alternance, moi je ne suis pas pour parce que je pense que ça posera un problème à un moment donné. Pour City, au vu des derniers matches, il a fait jouer deux fois d’affilée Navas, il mettra en avant Donnarumma. »