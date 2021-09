Le PSG rencontre Manchester City ce soir au Parc des Princes pour ce qui sera le choc de cette journée de Ligue des Champions. Le club de la capitale pourra compter sur un effectif quasi au complet avec les retours (très) probables de Leo Messi et de Marco Verratti. Interrogé ce matin par Europe 1, Marquinhos a partagé ses ambitions avec le Paris Saint-Germain et a à nouveau exprimé son amour pour les couleurs Rouge & Bleu.

« Le Paris Saint-Germain a de grands joueurs, mais il ne faut pas penser qu’on est déjà champions car on est encore loin de là.

Le match contre Manchester City ? C’est une belle équipe qui est en pleine forme, en confiance, et qui a des joueurs de qualité. Je ne sais pas si c’est la plus belle affiche, mais ce sera vraiment un beau match !

Le match contre Bruges ? Beaucoup de joueurs n’avaient pas encore le rythme, comme moi. Il faut le temps de se connaître pour bien jouer ensemble. On est mieux préparés pour le match face à City.

L’arrivée de Messi ? Les attentions, les admirations, les gens qui n’aiment pas le club, tout a augmenté avec son arrivée. C’est un joueur qui a plein de ressources pour nous apporter durant toute une saison. C’est un grand monsieur. Il peut nous aider à arriver à nos objectifs, c’est-à-dire gagner des titres !

Le capitanat ? C’est un privilège, un énorme honneur pour moi. Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d’une grande équipe. Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C’est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l’histoire du club.

Rester au PSG jusqu’à la fin de ma carrière ? Ça me plairait ! Je ne pense pas à changer d’air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C’est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire. »