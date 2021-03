L’instant cassant. Quand on veut avoir un point de vue critique ou très critique sur le PSG, quelle que soit l’actualité ou les résultats, il suffit de demander à Mickaël Madar, ancien attaquant passé par Paris de 1999 à 2001, et consultant chez Canal Plus. Hier soir, dans le Late Football Club, l’ancien joueur a invité le LOSC à éliminer un PSG prenable. “Gagner un titre, c’est aussi important pour Lille. Tu ne peux pas négliger la Coupe de France, même si tu joues le Championnat. C’est peut-être un peu plus important pour le PSG. Mais c’est important de gagner un titre pour les deux. Lille, ils ont l’habitude de faire tourner, je ne vois pas ce que ça changerait pour eux de continuer sur les deux tableaux. En plus, vu l’état actuel du PSG, ça ne va pas être difficile“, a déclaré Mickaël Madar.