Mike Maignan – formé au PSG – fait partie des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Il est le gardien de la meilleure défense du championnat. Mais Keylor Navas semble tout de même au-dessus. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, le portier lillois a expliqué que lorsqu’on dit que le gardien costaricain est meilleur que lui, ça le motive.

“Dès fois pour me motiver, je pense à plein de situations comme les performances actuelles d’un gardien. Dès fois j’entends des choses qui se disent sur moi, les gens qui ne connaissent pas le poste de gardien et qui disent que Navas est plus fort que moi. Ça ne m’a pas énervé mais motivé, un truc de ouf. Je me suis dit si je veux être le meilleur, je dois me confronter au meilleur. Quand on a joué contre Paris, il fallait que je voie si j’avais vraiment le niveau, que j’étais vraiment celui que je pensais et au final je n’ai pas eu tort.“