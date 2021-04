Navas élu meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1

Keylor Navas brille dans les buts du PSG depuis plusieurs mois et a très souvent permis au PSG de conserver des victoires précieuses que ce soir en Ligue 1, Coupe de France ou Ligue des Champions. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues puisqu’il avait été nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de mars du championnat de France. Et le verdict est tombé ce jeudi soir. Keylor Navas a remporté ce trophée avec 49% des sondages devant le Lorientais Armand Laurienté (35%) et le Niçois Amine Gouiri (16%). Le portier costaricain succède à son coéquipier Kylian Mbappé, élu en février.