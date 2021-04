À trois jours de l’affrontement contre le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, Manchester City s’est imposé en Carabao Cup contre Tottenham (1-0). Les Cityzens, qui ont vu revenir Kevin De Bruyne (87 minutes de jeu), lors cette finale ont préparé de la meilleure des manières leur déplacement au Parc des Princes. Pour le Canal Football Club, Pep Guardiola a évoqué ses changements pour que Man City redevienne une machine à gagner. “On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar. Mais le niveau moyen de mes joueurs est élevé. C’est pour ça qu’aucun remplaçant ne déséquilibre l’équipe, félicite le coach espagnol. Au début de la saison, les adversaires connaissaient notre jeu alors j’ai voulu modifier certaines choses. Et au lieu de nous faire avancer, ça nous a perturbé. À un moment, j’ai dit : “C’est bon, revenons à notre jeu, nos principes, à des choses simples. On revient à ce qu’on faisait au début, il y a cinq ans. Après ça, les joueurs ont retrouvé leurs qualités. On a enchaîné et retrouvé la confiance. C’est pour ça qu’on en est là.“