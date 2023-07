Malgré l’ultimatum, Mbappé reste sur sa position

Nasser Al-Khelaïfi a lâché une bombe lors de sa dernière déclaration à la presse. Kylian Mbappé doit faire un choix. Prolonger son contrat ou partir dès cet été.

Malgré l’ultimatum posé par le président parisien, le joueur ne bronche pas et reste sur sa position selon Le Parisien. En tout cas pour l’instant, parce qu’un des deux camps va devoir sortir de l’eau d’ici au 31 juillet. Tout en sachant que l’attaquant parisien reprendra l’entraînement dans le nouveau centre d’entraînement le 17 juillet prochain. Si le joueur est amené à partir, la direction parisienne demanderait entre 200 et 250 millions, une somme non-négligeable donc. Le Parisien le rappel, c’est bien le natif de Paris qui a les cartes en main dans cette histoire. Et donc dans tous les cas de figure, il n’y a pas d’offre pour le moment et le Real Madrid ne pourrait mettre que 100 millions d’euros. On est donc très loin d’un départ pour le jeune joueur.

Le PSG agacé par son joueur

Le PSG reste très agacé par cette situation depuis la lettre envoyée. Le club tente de trouver une solution. Pourquoi ne pas réaliser une vente actée cet été et lui garantir de signer pour le club qu’il souhaite en 2024 ? Faudrait-il que le joueur soit d’accord pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire… Le club de la capitale se sent trahi par le joueur et de son coté Mbappé n’est pas de cet avis-là. Surtout qu’il était le premier déçu vis-à-vis du mercato de l’été dernier et des promesses qui n’ont pas été tenues. Le Parisien explique notamment que toute cette affaire fait de la mauvaise publicité au club, que ce soit pour les sponsors mais aussi pour les joueurs à qui on a vendu un projet « avec » Kylian Mbappé dans les rangs parisiens. Le média annonce également que du côté de la Factory on se dit que « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain et s’il veut partir, pas de problème. Juste, qu’il nous le dise ».

Le feuilleton Mbappé est loin d’être terminé. Il s’est passé beaucoup de choses depuis quelques semaines. Boucler vos ceintures, nous sommes seulement début juillet…

À voir aussi : Talk CS : NAK, Mbappé, Luis Enrique : Une nouvelle ère au PSG ?