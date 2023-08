Pendant plusieurs semaines, le PSG a tenté d’attirer Bernardo Silva mais a dû faire face à l’intransigeance de Manchester City dans ce dossier.

Avec le départ libre de Lionel Messi, le PSG avait ciblé depuis le début du mercato son successeur idoine en la personne de Bernardo Silva. Après six saisons à Manchester City avec en point d’orgue un triplé historique réalisé à la fin de l’exercice 2022-2023, l’international portugais avait envie de vivre une nouvelle expérience et était favorable à une arrivée dans la capitale française. Mais les discussions compliquées entre les deux formations, pas aidées par les relations tendues entre les Emirats arabes unis et le Qatar, ont finalement entraîné un abandon du PSG dans ce dossier. Le club parisien a ainsi jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé pour occuper le flan droit de son attaque. De plus, Manchester City avait déclaré son joueur comme étant intransférable surtout après les départs d’Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez. Pep Guardiola ne voulant pas perdre un autre maître à jouer de sa formation.

À voir aussi : Mercato – La piste Bernardo Silva refermée par le PSG

Mais ces derniers jours, le FC Barcelone se montrait très confiant pour la venue de Bernardo Silva dans le but de pallier le départ d’Ousmane Dembélé vers le PSG. Plusieurs quotidiens catalans faisaient état d’un plan financier mise en place pour s’attacher les services du Portugais de 28 ans. Mais la porte s’est vite refermée devant les dirigeants barcelonais. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Manchester City a rappelé au PSG et au FC Barcelone que le Portugais était jugé comme intransférable. « Il n’y a aucune intention de négocier sous quelque condition que ce soit pour Bernardo Silva », rapporte le journaliste italien. Les Skyblues proposeront même prochainement une prolongation de contrat à leur milieu offensif, lui dont le bail actuel court jusqu’en 2025. Reste à savoir si l’ancien Monégasque acceptera la proposition de son club.

Understand Manchester City have told PSG and Barcelona that they have NO intention to negotiate at any condition for Bernardo Silva. 🚨🔵 #MCFC



Man City will also offer new contract to Bernardo very soon.



Player’s position will be crucial; but Man City have been strong & clear. pic.twitter.com/QNPeX58IvF