Manchester City s’offre Chelsea avant son déplacement au PSG

Ce mardi, le PSG version 2021-2022 fera face à son premier gros test de la saison en Ligue des Champions à l’occasion de la réception de Manchester City. Si les hommes de Mauricio Pochettino affronteront le MHSC ce samedi, les Cityzens étaient, pour leur part, confrontés à Chelsea.

Et ce choc au sommet de Premier League a vu Manchester City l’emporter sur la plus petite des marges (0-1). Dominateurs dans le jeu, les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence lors du second acte grâce à une réalisation signée Gabriel Jésus, l’homme en forme côté City depuis l’entame d’exercice. Manchester City prépare donc de la meilleure des manières son déplacement en terre parisienne. Avec ce succès, les Cityzens infligent le premier revers de la saison aux Blues et rejoignent ces derniers en tête de la Premier League après six journées (13 points) et en attendant le match de Liverpool.

Le XI de Manchester City :

Ederson – Walker, Laporte, Dias, Cançelo – Rodri,, De Bruyne, Foden – Silva, Jesus, Grealish

Autre adversaire du PSG au sein de sa poule, Leipzig n’a fait, pour sa part, qu’une bouchée du Hertha Berlin. Encore une fois étincelant sous la tunique du RBL, Christopher Nkunku a inscrit un doublé et a grandement aidé les siens à s’imposer sur le score fleuve de 6-0.