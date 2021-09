Tribune CS – Saint-Etienne / Nice

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG reçoit le Montpellier HSC pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1. Mais avant cette partie, ce sont l’AS Saint-Etienne (19e et l’OGC Nice (7e) qui ouvrent le bal de cette 8ème journée (17h00). Défait un peu à la surprise générale par le FC Lorient en milieu de semaine, les Aiglons tenteront de se relancer. De son côté, en manque criant de points, l’AS Saint-Etienne essayera de faire décoller son exercice 2021-2022.

Une partie à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !