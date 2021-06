Mancini : “Verratti s’entraîne avec l’équipe depuis 3-4 jours”

La 2ème journée de la phase de groupes de l’Euro débutera dès demain. Victorieux de la Turquie en match d’ouverture (3-0), l’Italie affrontera la Suisse ce mercredi (21h), à Rome. Présent en conférence de presse ce mardi, le sélectionneur de la Squadra azzurra – Roberto Mancini – s’est exprimé sur l’état de forme de Marco Verratti, blessé au genou depuis le 7 mai dernier. Si sa place dans le onze de départ n’est pas encore acquise, le milieu de terrain parisien a repris l’entraînement avec le groupe depuis quelques jours. De son côté, Alessandro Florenzi sera forfait en raison d’une contracture au mollet.

“La Suisse est une excellente équipe. Ils jouent bien parce que les joueurs savent ce qu’ils ont à faire. Ils ont un bon entraîneur, expérimenté, et je ne doute pas que ce sera dur. L’objectif est de se qualifier, mais cela l’a été dès le premier match, sachant que le match d’après sera toujours le plus dur. Qui à la place de Florenzi ? Quel que soit le choix, cela ne changerait pas grand-chose, même si Di Lorenzo est plus offensif que Toloi. Le seul doute est peut-être celui-ci, mais il reste encore deux séances d’entraînement : On verra ce que sera la situation plus tard”, a déclaré Roberto Mancini en conférence de presse. “La pression? Lors du premier match, il y avait un peu de pression, la concentration doit toujours être maximale pendant les 90 minutes. Les garçons sont assez expérimentés, ils ont joué beaucoup de matches comme ça. Ils savent ce qui les attend, mais ils ont joué des dizaines de ces matches au cours de leur carrière. Verratti ? Il est plutôt bon, il s’entraîne avec l’équipe depuis 3-4 jours déjà. Nous allons également l’évaluer dans les prochaines heures.”

Le XI probable de l’Italie selon la Gazzetta dello Sport : Donnarumma – Toloi ou Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne