À moins de deux semaines de la fin du mercato, le PSG est à la recherche d’un milieu de terrain et continue de pister le Français, Manu Koné.

Comme chaque saison, le milieu de terrain est le véritable chantier du PSG pendant la période du mercato. Si le club parisien a déjà enregistré les arrivées de Manuel Ugarte et Cher Ndour dans ce secteur, il faudra encore se renforcer surtout en cas de départ de Marco Verratti. Et pour pallier cette hypothétique vente de l’Italien, le PSG scrute le marché et cherche un profil créatif. Et avec le dossier Bernardo Silva qui n’est plus d’actualité, le board parisien doit se rabattre sur d’autres pistes.

Manu Koné apprécié par Luis Campos

Et comme depuis le début du mercato, les joueurs français sont ciblés. Après avoir recruté les internationaux Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, en plus d’être intéressé par Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, Manu Koné (22 ans) serait aussi dans la short-list du PSG. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, le joueur du Borussia Mönchengladbach – sous contrat jusqu’en 2025 – est toujours suivi par la direction des Rouge & Bleu. « Des échanges ont récemment eu lieu entre les différentes parties pour évoquer le cas du milieu de terrain français, prêt à changer de club cet été. » Aucune avancée notable n’a encore eu lieu au sujet de l’international Espoir, mais il possède quelques partisans en interne, assure LP. Le conseiller sportif, Luis Campos, apprécie le profil de l’ancien Toulousain et notamment son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à casser des lignes balle au pied, même si son état physique sera à surveiller de près lui qui revient tout juste d’une blessure au genou.

Le nom du natif de Colombes était déjà associé aux champions de France il y a quelques mois. En mars dernier, il s’était déjà exprimé sur les rumeurs à son sujet. « C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer. » Reste à savoir combien demandera le club allemand pour son joueur de 22 ans, évalué à 40M€ par Transfermarkt. Mais Manu Koné n’est pas la seule piste étudiée par le PSG. Ibrahim Sangaré (25 ans, PSV Eindhoven) est aussi apprécié mais le Bayern Munich est également sur ce dossier.