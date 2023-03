Le PSG semble se tourner vers Manu Koné comme éventualité afin de renforcer son milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu défaillant, le natif de la région parisienne pourrait être une plus value. Mais hors de question de trop y penser pour le principal intéressé qui souhaite avant tout progresser et jouer au football.

Actuellement en rassemblement international avec les Bleuets de Sylvain Ripoll, Manu Koné a participé à la journée des entretiens avec les médias. L’occasion pour le milieu de terrain de 21 ans de répondre aux questions de nos confrères du Parisien. Concernant les rumeurs qui font de lui l’objet des convoitises de Manchester United, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain, Manu Koné répond : « Pour l’instant je suis à Mönchengladbach. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qui se dit. C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles. C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs, mais moi ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère terminer ma saison tranquillement. Après, il se passera ce qui doit se passer« . Et ce qui doit se passer, se passera certainement loin du Borussia Möchengldbach. En effet, selon les dernières informations en date, le journaliste de BILD, Christian Falk, affirme que « Le club de Manu Koné, Gladbach, sait qu’il le perdra cet été, à moins d’un coup de théâtre« . Une forme de fatalité qui pousse le club de Bundesliga à d’ores et déjà fixer le prix de son joueur à 50 millions d’euros minimum selon les derniers échos (en détails ici).

Concernant la destination, tous les échos sont unanimes : le Paris Saint-Germain est dans la course. Pour le natif de Colombes (92), l’intérêt est flatteur lorsqu’on lui pose la question : « (Il sourit). C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer« , répond-t-il pour Le Parisien.