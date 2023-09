Manuel Ugarte dithyrambique envers ses coéquipiers du PSG

Manuel Ugarte est la très bonne surprise du mercato du PSG. Le milieu de terrain est très performant sur le terrain. L’ancien du Sporting s’est montré élogieux envers ses coéquipiers et son nouveau coach.

Acheté 60 millions d’euros par le PSG cet été au Sporting CP, Manuel Ugarte a tout de suite performé sur le terrain dans le milieu à trois de Luis Enrique au côté de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. L’international uruguayen apporte sa hargne sur le terrain, sa vista et son sens de la récupération du ballon. Il est agressif sur le porteur de balle et avec sa vision de jeu, il arrive très souvent à trouver des décalages. Au moment de son transfert, beaucoup étaient sceptiques et se demandaient pourquoi le PSG avait dépensé une telle somme pour un joueur qui n’a pas encore prouvé au haut niveau. Ses prestations sur le terrain ont répondu aux craintes de certains.

« Je ne m’attendais pas à ce que la ville soit si géniale »

Dans une interview accordée à Oh My Goal, le nouveau numéro 4 du PSG a déclaré sa flamme à Paris. « Pour tout dire, je suis très heureux. Je ne m’attendais pas à ce que la ville soit si géniale. À Paris, il y a des millions de choses à faire. Quand on visite, le peu que j’en ai vu, j’adore. » Manuel Ugarte qui a ensuite jugé le niveau de la Ligue 1. « Pour moi, le football français est beaucoup plus physique que le football portugais. La Ligue 1 est très compétitive et puis, par le club où je joue, le coach que j’ai, des joueurs d’une telle qualité, tout ça me rend meilleur pour être à leur niveau.«