Annoncé blessé pour la réception de Dortmund au Parc des Princes, Manuel Ugarte est finalement convoqué dans le groupe de Luis Enrique pour le match de ce soir.

Petite frayeur avant le coup d’envoi de la Ligue des Champions. Touché à la séance d’entraînement à la veille du match face à Dortmund au Parc des Princes, Manuel Ugarte a été annoncé absent. Une information qui a fait frissonner de peur les supporters parisiens, inquiétés par le manque de renfort au cœur du milieu de terrain parisien. Pas de panique, l’Uruguayen est bel et bien présent dans le groupe et devrait être titulaire. Et ce n’est pas pour rien que l’alarme a été tirée, le joueur de 22 ans incarne la clé dans le milieu de terrain au PSG. Par la force des choses, Manuel Ugarte s’est vu imposer une lourde pression sur les épaules pour faire ressentir le moins possible le départ de Marco Verratti. Pour l’instant, c’est mission réussie. La compréhension du jeu de son entraîneur, Luis Enrique, et la belle complémentarité avec son jeune coéquipier Warren Zaïre-Emery plaît en ce début de saison.