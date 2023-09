Ugarte incertain pour la rencontre entre le PSG et Dortmund

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Borussia Dortmund en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait se faire sans Manuel Ugarte.

Le PSG entame sa campagne européenne demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Borussia Dortmund pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique pourrait devoir faire sans Manuel Ugarte selon les informations de RMC Sport. Le milieu de terrain uruguayen, qui réalise un très bon début de saison, aurait été touché à l’entraînement ce lundi et est donc incertain pour la rencontre contre les Allemands. En conférence de presse, Luis Enrique avait expliqué avoir « un doute au sujet d’un joueur et de sa condition physique, mais sinon je sais qui va jouer demain. » S’il ne pouvait pas tenir sa place, l’ancien du Sporting devrait être suppléé par Danilo Pereira.

Kolo Muani plutôt que Ramos

Fabrice Hawkins explique que pour le reste de l’équipe, ce sera du classique. L’entraîneur du PSG devrait reconduire son 4-3-3 avec les titulaires habituels. La défense centrale devrait être composée de Marquinhos et Milan Skriniar, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez occuperont les couloirs alors que Vitinha et Warren Zaïre-Emery accompagneront Danilo Pereira, ou Manuel Ugarte s’il est apte. En attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé occuperont les couloirs alors que Randal Kolo Muani tiendrait la corde pour occuper le poste de numéro 9 au détriment de Gonçalo Ramos.

