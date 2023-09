Manuel Ugarte se sent préparé et en confiance au PSG

Arrivé cet été au PSG en provenance du Sporting pour 60 millions d’euros, Manuel Ugarte réalise un très bon début de saison sous le maillot des Rouge & Bleu. Le milieu de terrain se dit très heureux de sa nouvelle étape en carrière.

Même si son prix d’achat a fait tilter beaucoup de personnes, Manuel Ugarte a impressionné son monde dès ses premières minutes sous le maillot du PSG contre Lorient (0-0) lors de la première journée de Ligue 1. Son agressivité sur le porteur de balle, ses nombreuses interceptions et son volume de jeu sont soulignés par les observateurs. Le milieu de terrain uruguayen (22 ans) a réussi ses débuts parisiens et n’a semble-t-il pas été perturbé par son arrivée dans l’un des plus grands clubs du monde où la pression est quotidienne. Actuellement en sélection pour disputer des matches de Qualification à la Coupe du monde 2026 avec l’Uruguay, le numéro 4 du PSG s’est confié sur son arrivée au sein des Rouge & Bleu et ses premiers pas en tant que joueur du club de la capitale.

A voir aussi : La machine Manuel Ugarte en chiffres

« Une nouvelle étape que je franchis dans ma carrière »

« Le PSG ? C’est une équipe totalement différente, une des meilleures au monde grâce à la qualité des joueurs, c’est aussi une équipe qui se forme. Je suis très heureux, car c’est une nouvelle étape que je franchis dans ma carrière et je me sens préparé, indique Manuel Ugarte dans une interview accordée à ESPN Uruguay. Les premières semaines ont été difficiles pour moi, car au Sporting CP, j’étais toujours très à l’aise et heureux, et aller à Paris demande un peu d’adaptation, mais je sens que maintenant, je suis très bien, avec beaucoup de confiance, et mes coéquipiers essaient aussi de m’aider. »