Manuel Ugarte valide sa visite médicale avec le PSG

Le mercato n’a pas encore débuté mais Luis Campos anticipe et veut renforcer l’effectif le plus rapidement possible. Marco Asensio est sur le point de signer au PSG mais rien est officiel. En attendant Manuel Ugarte a validé sa visite médicale et semble être la première recrue du mercato parisien.

Un contrat de 5 ans

C’est le journaliste italien Fabrizio Romano qui vient tout juste de l’annoncer. Le joueur de 22 ans a réussi sa visite médicale. Le PSG a débloqué sa clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Celui qui évoluait au Sporting Lisbonne devrait signer son contrat ce soir. La nouvelle recrue parisienne va s’engager pour 5 ans, soit jusqu’en 2028, avec un salaire de 5 millions d’euros par an. Alors qu’il semblait filer vers Chelsea, Manuel Ugarte va bel et bien poser ses bagages dans la capitale française. Plus d’informations à venir dans la soirée.

