Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne retrouvera pas Zinedine Zidane au Real Madrid cet été. Déjà parce que le technicien français quitte le club espagnol en accord avec sa direction, une décision qui se dessine depuis janvier et qui va se concrétiser maintenant, rapporte le journal sportif Marca. Et puis parce que le PSG n’entend pas négocier un transfert de son attaquant de 22 ans. La conviction, c’est que Kylian Mbappé va avoir tous les éléments pour considérer que c’est Paris le meilleur endroit pour triompher sportivement, avec en plus un salaire XXL. “Des sources très proches du club parisien sont convaincues que le PSG ne négociera pas et que Mbappé devra aller au bout de son contrat. Ils soutiennent qu’au Qatar, on pense plus à lui donner des garanties de pouvoir remporter la Ligue des champions lors de la prochaine édition, lit-on. En fait, au PSG, ils espèrent toujours pouvoir le convaincre de prolonger.” Pour éviter cette tentation de resigner à Paris, le Real Madrid lui garantirait déjà une prime à la signature de 30-40M€ en 2023. Autre possibilité évoquée, intégrer Raphael Varane (28 ans) dans une opération de transfert de Kylian Mbappé cet été… avec une (sur)valorisation de 70M€ du défenseur français. Mais si le PSG refuse de discuter, alors le Real se tournera vers Erling Haaland, explique Marca. Car il a une clause libératoire à Dortmund. Recruter le Norvégien est une opération à 75M€. Souci important, son représentant, Mino Raiola, demande 30M€ de salaire annuel pour son poulain et 40M€ de commissions (pour lui et le père du joueur). Mais cela peut encore se négocier.