Platini : “Avec un joueur comme Mbappé je me serais régalé”

Le mercredi 6 novembre 2019, sur Europe 1, Michel Platini lançait au sujet de Kylian Mbappé : “Je pense qu’à un moment il va s’apercevoir que la vitesse ne fait pas tout !” Rapidement, le mois suivant, l’ancien numéro 10 des Bleus tempérait ses propos et louait les qualités de l’attaquant du PSG. Mais, contrairement au football, on se souvient souvent plus du tacle. D’ailleurs, L’Equipe revient sur cette phrase sur Kylian Mbappé, ce jour, dans un long entretien avec Michel Platini.

“J’ai dit qu’il allait très vite. C’est plutôt un compliment qu’un défaut, non ?”, répond l’ancien président de l’UEFA. “Mais c’est vrai que je ne l’avais pas regardé aussi attentivement que je ne l’ai fait ces derniers mois. Je voulais vraiment me faire mon avis, et il m’a impressionné. Même si Boniek et Rouyer allaient vite et donnaient bien le ballon, avec un joueur comme Mbappé, je me serais régalé. Parce qu’il est vraiment complet. Il a le pied gauche et le pied droit. Il est malin, très, très vif au démarrage. En plus, il a la tête sur les épaules. C’est vrai aussi qu’il a la chance d’évoluer à une époque où on le laisse courir… (Sourire.) Aujourd’hui, le football protège les joueurs comme Mbappé, Messi ou Ronaldo. J’en ai connu des mecs rapides, ils couraient vite une fois, et après, on les retrouvait à l’hôpital ! Nous, on devait non seulement bien jouer au football, mais aussi apprendre à sauter au-dessus des défenseurs, sinon, on ne sortait pas entiers du stade !”