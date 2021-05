Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 mai 2021… 50.198.841M€ de droits TV nationaux pour la saison 2020-2021, c’est ce qui va garnir les caisses du Paris SG. Un peu plus de 50M€, c’est la plus grosse recette de L1. “Pour son parcours jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions, Paris va empocher près de 110M€, rapporte L’Equipe. Soit au total entre 160 et 170 M€ de recettes télé, un peu moins d’un quart de son budget de la saison.”

LIDL Starligue, Chambéry (avec du public) a contraint le PSG au nul (32-32) alors qu’une victoire l’aurait rapproché du titre. “Les Savoyards ont pourtant longtemps été menés, accusant jusqu’à 6 buts de retard en début de deuxième période (14-20)”, remarque le journal sportif. “Mais les joueurs d’Erick Mathé ont peu à peu refait leur retard et ont même eu le ballon de la gagne en toute fin de rencontre, en vain. C’est la deuxième fois seulement cette saison que le PSG ne gagne pas, puisque le club de la capitale n’avait jusque-là concédé qu’une défaite face à Nantes, pour 24 victoires.”

Dans Le Parisien, on trouve une interview de Noël Le Graët. Interrogé sur une participation aux JO de Tokyo de Kylian Mbappé – il est dans la pré-liste – le patron de la FFF souligne que “le joueur n’a pas encore dit non. Et le PSG non plus d’ailleurs.” Et il ajoute : “Je vais rediscuter avec Mbappé pendant l’Euro, et ensuite je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Mais je crois que le joueur a envie d’être présent au Japon. Il faut que je sente que Mbappé a envie. C’est réjouissant de voir qu’un jeune comme lui, qui joue beaucoup de compétitions, pense aux JO. Après, s’il me dit qu’il est cuit… Si je conseillerais à Mbappé de rester au PSG ? Bien sûr, j’ai envie qu’il reste en France, et au PSG. Il est jeune, et le PSG a encore beaucoup de challenges à relever. Cela ne me regarde pas directement, mais des joueurs de ce niveau, je préfère qu’ils soient chez nous. Ma préférence est très nette, et selon moi, il a même intérêt à rester.” Par ailleurs, le journal francilien observe que l’ancien entraîneur du PSG, Unai Emery, a remporté avec Villarreal sa 4e Europa League (record). Son successeur sur le banc parisien, Thomas Tuchel, va lui avoir l’opportunité de gagner la C1 avec Chelsea, samedi.