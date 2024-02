Marco Asensio satisfait après la victoire importante du PSG

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg. Après avoir mené 2-0, le club de la capitale s’est encore fait peur mais s’est finalement imposé (1-2).

Après son match nul frustrant contre Brest après avoir mené de deux buts, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement sur la pelouse du Stade de la Meinau pour y défier Strasbourg. Dans une première mi-temps animé, le PSG s’est fait peur dès les premières minutes, avec un sublime arrêt de Gianluigi Donnarumma dès la première minute. Kylian Mbappé a eu l’occasion d’ouvrir le score mais a vu sa tentative repoussée par le gardien adverse (6e). Le numéro 7 du PSG va finalement réussir à ouvrir le score après un bon pressing de Marco Asensio qui a contré un dégagement du gardien strasbourgeois, avant de voir Mbappé marqué dans le but vide. Les Parisiens vont doubler la mise grâce à Marco Asensio. Mais comme contre Brest, le PSG a arrêté de jouer en seconde période et s’est fait peur en encaissant un nouveau but et en subissant dans les dernières minutes du match. Mais les Parisiens ont tenu et sont repartis avec une victoire importante (1-2). Buteur et impliqué sur le premier but, Marco Asensio a évoqué ce succès au micro de Prime Video.

« C’était très important de gagner ce soir »

« On est content de repartir avec les trois points. C’était très important de gagner ce soir. On a fait une belle performance contre une bonne équipe qui nous a posé des problèmes et qui restait sur une belle série de matches sans défaite. Ma prestation ? Je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe avec un nouveau but. C’est une bonne chose en vue des matches importants qui arrivent. »