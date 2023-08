Marco Verratti priorise un départ en Europe

Le PSG a stipulé à Marco Verratti son désir de le vendre cet été. Une information faisant apparemment écho aux velléités du joueur, désireux de connaître une nouvelle aventure. Celui-ci prioriserait d’ailleurs un départ dans le Big Five européen.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe : le PSG a dans l’idée de se délester de Marco Verratti et de Neymar Jr avant la fin août. Hugo Ekitike, Renato Sanches et Juan Bernat sont, eux aussi, poussés vers la sortie. En ce qui concerne le petit italien, divers sources expliquent qu’Al Hilal essaye, depuis plusieurs semaines, de le convaincre de rallier l’Arabie Saoudite. Un temps intéressé, le natif de Pescara aurait finalement acté une toute autre décision.

Marco Verratti veux rester en Europe

En effet, à en croire les informations estampillées Foot Mercato, Marco Verratti donnerait sa préférence à l’Europe en cas de départ du PSG. L’Arabie Saoudite ne serait, dès lors, plus une réelle option aujourd’hui. Comme nous vous l’avions relayé un peu plus tôt dans la journée, le Bayern Munich et le FC Barcelone s’intéressent de près à son profil, au même titre que Chelsea. FM confirme d’ailleurs l’intérêt des Blues pour l’international transalpin. La presse britannique indiquait d’ailleurs, il y a quelques jours de cela, que Mauricio Pochettino souhaite ardemment renforcer son entrejeu avec un renfort expérimenté. Le nom de Leandro Paredes avait notamment été évoqué…