Annoncé en Arabie Saoudite, Marco Verratti attire les gros clubs européens. Outre Al-Hilal, c’est le Bayern Munich et le FC Barcelone qui entrent dans la danse aujourd’hui.

Plus que jamais sur le départ, Marco Verratti ne manque pas de sollicitations. L’Arabie Saoudite se montre très intéressée et la première offre de 45M€ faite au PSG a été refusée. Le joueur possède déjà un accord avec Al-Hilal et le Paris Saint-Germain demanderait près de 80M€ pour libérer son joueur. Le club de la capitale se montre désormais intransigeant envers les joueurs qui ne souhaitent pas être là. Kylian Mbappé, Neymar ou Marco Verratti, qu’importe le statut, les joueurs ne seront plus retenus. RMC Sport de leur coté évoquent que l’Italien (ainsi que Neymar) ont été convoqués par Luis Campos. Le but de cette réunion était de leur signifier qu’ils n’étaient plus dans les plans du clubs à l’instar d’Hugo Ekitike, Renato Sanches ou Juan Bernat.

Marco Verratti (Image : Canal Supporters)

Verratti très convoité par les gros d’Europe

L’Équipe mentionnait déjà le 19 juillet que deux club anglais dont Liverpool étaient intéressés par Marco Verratti. L’équipe de Jürgen Klopp cherche actuellement à rebâtir son milieu de terrain et manque toujours d’un numéro 6 depuis le départ de Fabinho. Sky Sports évoquaient de leur coté que le deuxième club anglais serait Chelsea. Mauricio Pochettino ne serait pas insensible à l’idée de ramener Marco Verratti et son expérience dans l’entrejeu des Blues. L’Atletico Madrid également se montrerait très intéressé de signer le Hiboux.

🚨 Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont montré un intérêt pour Marco Verratti 🔎🇮🇹



[@Tanziloic]

La grosse information du jour est signée Loïc Tanzi qui affirme que « L’Europe s’excite de nouveau pour Verratti« . Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parmi les prétendants à Marco Verratti. L’Italien ne manque donc pas d’attirer l’attention en Europe et dans le Golfe. Son envie de quitter le PSG est bien réelle, tout reste à définir quant à son départ. L’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Arabie Saoudite, les options ne manquent pas pour Marco Verratti.