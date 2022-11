Tenu en échec pour son match d’ouverture par la Croatie, le Maroc s’attaquera à un sacré morceau ce dimanche avec la Belgique. Achraf Hakimi, touché à la cuisse, reste incertain pour cette rencontre.

Joueur incontournable du Maroc depuis des années, Achraf Hakimi s’est fait une sacrée frayeur dès l’entame de sa Coupe du Monde. En effet, le latéral droit parisien a dû céder sa place face à la Croatie suite à une gêne derrière la cuisse. Dès lors, l’inquiétude était clairement de mise du côté des supporters des Lions de l’Atlas. Présent en conférence de presse ce jour, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, s’est toutefois montré rassurant sur l’état de santé de son joueur.

Plus de peur que de mal

S’il n’a pu garantir la présence d’Achraf Hakimi et de Mazraoui, lui aussi touché à la cuisse, Walid Regragui a tout de même eu des mots plutôt rassurants : « Pour moi, Hakimi et Mazraoui sont aptes à disputer la rencontre face à la Belgique, mais je verrai si je prendrais le risque ou non, en concertation avec le staff », a-t-il confié avant d’ajouter : « Pour Hakimi ou Saïss, ce sont des douleurs. Il faut passer outre. C’est un mondial. Il faut mourir sur le terrain quitte à prendre des risques. »