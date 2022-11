Ce samedi, coup d’envoi à partir de 17h00, la France fera face au Danemark en marge de son deuxième match de Coupe du Monde. En cas de succès, les Bleus valideront leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.

Face à l’Australie, la troupe de Didier Deschamps a su afficher un visage plutôt attrayant. Malgré une entame de partie compliquée, les Bleus ont vite rehaussé leur niveau pour s’imposer sur le score fleuve de 4-1. Homme du match, buteur et passeur, Kylian Mbappé semble particulièrement affuté en ce début de tournoi planétaire.

Mbappé passe un nouveau cap

D’ailleurs, cela ne surprendra personne, Kylian Mbappé sera bel et bien titulaire face au Danemark ce samedi sur le front de l’attaque tricolore. Comme devant les Australiens, il sera accompagné d’Ousmane Dembele, d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud. Selon l’Historien du PSG, Michel Kollar, cette rencontre sera sa 56e sous cette tunique. À cette occasion, le numéro 7 francilien va entrer encore un peu plus dans l’Histoire du PSG. Car oui, il deviendra ainsi le joueur du PSG le plus capé en Équipe de France, lui qui est déjà le meilleur buteur rouge et bleu avec sa sélection (27).