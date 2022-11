Opposé à la Serbie lors de son tout premier match dans cette Coupe du Monde, le Brésil a assuré le principal, mais a perdu Neymar Jr sur blessure.

Grand favori de la compétition planétaire, le Brésil n’a pas vraiment brillé pour son match d’ouverture face à la Serbie. Néanmoins, avec une victoire à la clé et donc trois points dans la besace, l’essentiel a été garanti. Malheureusement, Neymar Jr est sorti sur blessure au cours de cette échéance. Forcément, étant donné son passif, de nombreuses inquiétudes ont bien évidemment émergé dans le camp des supporters auriverdes. Des inquiétudes qui pourraient se dissiper peu à peu.

Une guérison en bonne voie

En effet, le médecin de la sélection a pris la parole à ce sujet. Touché à la cheville, Neymar Jr, qui souffre d’une lésion ligamentaire au niveau de la cheville droite avec un petit œdème osseux, manquera donc la rencontre face à la Suisse et très probablement celle face au Cameroun. Désormais, le but est de le voir disponible pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le compte à rebours est donc lancé. Ce jour, Globo fait d’ailleurs un petit point sur l’état de forme du meneur de jeu du PSG. Selon cette source, on ne serait pas trop inquiet au sein du staff brésilien quant à la faculté du joueur à récupérer rapidement de cette blessure. Cette cheville ayant déjà été touchée dans le passé, on estime, en ce sens, que sa récupération devrait se faire assez aisément, à l’inverse d’un joueur comme Danilo. Le latéral droit de la Juventus est lui aussi blessé et espéré pour les huitièmes de finale.

Pour l’heure, même s’il a pu repartir du stade en marchant normalement, Neymar est handicapé par la gêne occasionnée par sa cheville, comme nous l’informe Globo. Reste à voir s’il pourra réellement être présent au sortir de cette phase de groupe…