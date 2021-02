Marquinhos : “C’est très difficile de parler de favoris pour ce match”

Marquinhos a accordé à une interview à France Bleu Paris avant le déplacement du PSG sur la pelouse du Camp Nou dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Une interview à retrouver en intégralité demain matin dès 8h15 sur les ondes de la radio francilienne. Mais cette dernière a dévoilé quelques extraits sur son site internet. Extraits choisis.

La remontada

Marquinhos : “C’est une expérience qu’on a eue, difficile à vivre mais qu’on a digérée. Aujourd’hui, on est dans une autre situation, avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. La ‘remontada‘ était un moment difficile, mais ça fait tellement longtemps, et on a vécu tellement d’autres choses après, que ça fait partie du passé. nos deux équipes ont une histoire, on a joué tellement de choses l’un contre l’autre. On a gagné, ils ont gagné… C’est toujours un événement compliqué à vivre, mais il faut savoir gérer et digérer, laisser toutes ces choses en dehors du terrain.”

Le match face au Barça

Marquinhos : “C’est un match très, très important. C’est la Ligue des Champions, face à un grand adversaire, un match que tous les joueurs rêvent de jouer. On sait qu’à Camp Nou, c’est très difficile face au Barça alors il faut avoir la bonne personnalité et la bonne attitude pour ramener la victoire à la maison. Aujourd’hui, c’est très difficile de parler de favoris pour ce match. Je pense que ça dépend beaucoup de l’attitude, des stratégies qui seront à mettre en place. Beaucoup de choses peuvent se décider dans le contexte du match. Le Barça, c’est le Barça : il y a des grands joueurs, ils sont chez eux. Nous aussi, on a nos forces et nos grands joueurs. C’est un bon match.“