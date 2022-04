Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique de Marseille ce dimanche, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Le leader du championnat va donc se frotter à son dauphin et éternel rival. Pour PSGTV, Marquinhos s’est confié sur cette rencontre, sur le 10e titre qui approche et sur son amour pour le club.

Le 10e titre

« On a un objectif encore, c’est d’aller chercher notre 10ᵉ titre de Champions de France. C’est quelque chose de très très important pour nous, il ne faut pas l’oublier. On a notre grand rival à la 2e place. Ça va être très beau si on arrive à être champions. »

Le Classique

« Ce n’est pas un match comme les autres. Ce n’est pas un match comme les autres, surtout maintenant. Face aux deuxièmes du championnat, et dans ce contexte, on veut montrer qu’on veut le gagner. Forcément, c’est toujours un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville de Paris, surtout ici à la maison. J’espère que ça va être un beau spectacle en tribunes. On compte sur nos supporters. Nous, sur le terrain, on va se donner à fond, parce qu’on sait à quel point c’est important. »

Paris et lui, c’est pour la vie

« Ça fait presque 10 ans que je suis ici. Mes trois enfants sont nés ici et avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marqui et Paris, c’est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu’on a fait ensemble en presque dix ans. Je pense et j’espère que ça va continuer encore. »