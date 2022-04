Le PSG a eu une journée assez chargée en terme de sponsoring et de futur d’un point de vue commercial. En effet le club de la capitale a officialisé le partenariat avec la plateforme américaine de lifestyle GOAT qui débutera cette saison et à compter du 1er juillet 2022, fera partie des « Principal Partner » du Paris Saint-Germain en plus d’être présent sur la manche de toutes les tenues performance du club – tenues d’entraînement, d’échauffement et de match. Le journal L’Équipe a rajouté que ce contrat devrait rapporter près de 50M€ sur 3 ans au PSG. Le quotidien sportif et RMC Sport ont aussi révélé que le prochain sponsor maillot pourrait être Qatar Airways, qui remplacerait All Accor, comme le montre ces visuels ci-contre.

Depuis de nombreuses années, le club de la capitale se développe à l’international avec des boutiques aux quatre coins du monde, que ce soit au Japon, en Corée du Sud ou encore au Qatar. Récemment, le PSG a inauguré sa boutique sur la mythique 5e Avenue de New York pour conquérir le marché américain. Le 18 mars dernier, le Paris Saint-Germain avait donc ouvert sa deuxième boutique aux États-Unis après Los Angeles. Interrogé par Le Figaro, le Chief Partnerships Officer Marc Amstrong a partagé les premiers échos positifs du store new yorkais : « Le magasin n’a ouvert que très récemment mais c’est déjà un grand succès. ». Le dirigeant parisien a aussi évoqué ces nombreux autres partenaires au-delà du territoire US : « Il s’agit d’un marché important mais nous ne sommes pas uniquement concentrés sur cette zone. Nos partenaires sont américains, français ou allemands : au cours des quatre dernières saisons, nous avons annoncés 35 nouveaux partenaires dont deux étaient Français. » Enfin Amstrong s’est confié sur les ventes globales des maillots Rouge & Bleu et annonce que le Paris Saint-Germain est aujourd’hui le numéro un dans le monde, devant les autres clubs mythiques tels que le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou encore Chelsea : « Nous vendons plus de maillots que n’importe quel club dans le monde. »