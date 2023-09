Marquinhos une nouvelle fois convoqué avec le Brésil

Le PSG doit encore jouer quatre matches avant une nouvelle trêve internationale. Même si cette dernière ne débute que dans deux semaines, le Brésil a déjà dévoilé sa liste. Sans surprise, Marquinhos y figure.

Titulaire dans la défense du PSG depuis le début de la saison, Marquinhos semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Le capitaine parisien était en effet dans le dur depuis quelques mois. Avec le retour à la défense à quatre, système qu’il préfère comme il l’avait expliqué à plusieurs reprises, il retrouve des sensations et s’affirme de nouveau comme le patron de la défense parisienne. Des performances qui se reflètent également au sein de la sélection brésilienne. Lors de la dernière trêve internationale, il avait offert la victoire à la Seleçao dans les dernières minutes du match contre le Pérou (0-1). Alors que la prochaine coupure internationale doit intervenir dans deux semaines, le sélectionneur du Brésil – Fernando Diniz – a dévoilé sa liste. Et sans surprise, Marquinhos y figure. Le défenseur central retrouvera son ancien coéquipier au PSG, Neymar, passeur décisif sur son but contre les Péruviens. Les Brésiliens joueront deux matches de Qualifications à la Coupe du Monde 2026 contre le Venezuela le 13 octobre à 2h30 heure française et contre l’Uruguay, le 18 octobre à 2 heures.

La liste du Brésil