Marquinhos encense Hakimi après le Trophée des Champions

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-0) ce soir grâce à des buts de Lee Kang-in et Kylian Mbappé. Le PSG remporte son douzième Trophée des Champions, le dixième en onze ans.

Une fois n’est pas coutume, le PSG a débuté son année 2024 avec le Trophée des Champions. Ce soir, au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Lee Kang-in, dès la troisième minute, après une magnifique passe de Vitinha et une offrande d’Ousmane Dembélé pour le Sud-Coréen. Les Parisiens se sont ensuite procurés plusieurs occasions, sans pour autant aggraver le score. Il aura fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir Kylian Mbappé doubler la mise sur une action dont il a le secret. En seconde période, le PSG a baissé de pied et a vu Toulouse se procurer plusieurs grosses occasions sans pour autant réussir à tromper Gianluigi Donnarumma, auteur de nouvelles très belles parades. Les Parisiens s’imposent donc et soulèvent le Trophée des Champions pour la douzième fois de son histoire. Au micro de Prime Video, Marquinhos a savouré ce nouveau trophée.

« Hakimi ? Avec le talent qu’il a, il peut tout faire »

« C’est toujours un trophée. C’est pour cela qu’on l’a bien préparé. On savait que même si ça arrivait après les vacances, que l’on revenait à l’entraînement, et que l’on n’avait pas trop de matches dans les jambes, on a essayé de faire de notre mieux. On a bien démarré le match, avec des occasions, on arrivait à bien presser. En deuxième mi-temps, Toulouse, ils ont grandi dans le match. C’est un trophée qui est très important, tout le monde est content et on passe une bonne semaine. Les buts, une spéciale Luis Enrique ? Oui, on travaille beaucoup à l’entraînement. Je pense que tous les joueurs sont libres mais il y a toujours une position sur le terrain. Je pense que le coach, depuis le début, il fait grandir l’équipe. Elle grandit de plus en plus. Hakimi ? Avec le talent qu’il a, il peut tout faire. Ça se voit sur le terrain. Il a une bonne compétition à jouer maintenant, il voulait y aller de la meilleure façon. On est content d’avoir un joueur comme ça, c’est un grand joueur, talentueux, qui fait beaucoup de déséquilibres dans les espaces. C’est un joueur très important pour nous. »