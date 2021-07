Marquinhos et Neymar annoncés titulaires pour la demi-finale face au Pérou

Dans la nuit de lundi à mardi en France (01h00 sur l’Equipe Live), le Brésil disputera sa demi-finale de la Copa America 2021 face au Pérou. Victorieux dans la douleur du Chili (1-0) au tour précédent, la Seleção Brasileira voudra atteindre la finale afin de défendre son titre. Et pour cette rencontre, Tite pourra compter sur un groupe quasi complet, à l’exception d’Alex Sandro (cuisse), Felipe (genou) et Gabriel Jesus (suspension). Ainsi, le sélectionneur brésilien devrait reconduire un onze de départ quasi identique au dernier match face aux Chiliens, selon Globo Esporte. Sans surprise, Marquinhos sera aligné en défense centrale aux côtés de son ancien coéquipier du PSG, Thiago Silva. De son côté, Neymar Jr s’occupera de l’animation offensive avec Richarlison et Roberto Firmino, toujours selon le média auriverde. Pour rappel, le Brésil avait déjà rencontré le Pérou en phase de groupes et s’était largement imposé sur le score de 4-0.

Avant ce match, Tite s’est exprimé sur cette affiche face à la Blanquirroja, dans des propos rapportés par L’Equipe. “Les deux équipes sont habituées à s’affronter en Copa América. Il y a deux ans, nous nous sommes affrontés en finale. Nous nous sommes aussi rencontrés en phase de groupes et en phase éliminatoire. C’est différent de prédire un résultat en se basant sur le passé car c’est un match différent, le contexte est différent, les deux équipes ont changé et c’est un match à élimination directe. Notre objectif est d’atteindre la finale et celui du Pérou est le même.”