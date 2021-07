Hakimi s’envole pour Paris afin de passer sa visite médicale

Achraf Hakimi semble plus proche que jamais du PSG. Après plusieurs semaines de rumeurs et négociations, le latéral droit de l’Inter devrait officiellement devenir un joueur des Rouge et Bleu dans les jours à venir. En effet, l’international marocain est actuellement dans un avion, à priori en direction de Paris, comme indiqué dans un simple tweet publié par le joueur de 22 ans. De son côté, le journaliste italien – Fabrizio Romano – confirme qu’Achraf Hakimi s’envole pour Paris “afin de passer son examen médical.” Le natif de Madrid signera ensuite un contrat jusqu’en 2026 avec le PSG.

Sur son compte Twitter, Fabrizio Romano indique également qu’un accord entre le PSG et Sergio Ramos sera conclu cette semaine.