Marquinhos et Neymar Jr nommés au Samba d’Or 2023

Le capitaine Marquinhos et l’ex-parisien Neymar Jr sont tous deux nommés dans la liste des prétendants pour remporter la Samba d’Or 2023.

L’heure des récompenses approche en cette fin d’année. Parmi les trophées perceptibles par les joueurs du Paris Saint-Germain, cap sur le Brésil et son Samba d’Or. Le prix qui récompense le meilleur brésilien évoluant en Europe compte, cette année, deux Parisiens dans sa liste des nommés. Sans grande surprise, l’ex-joueur du PSG, évoluant désormais en Arabie Saoudite, Neymar Jr est un prétendant au titre. Avec 15 matchs, 7 buts et 8 passes décisives depuis le début d’année, l’attaquant a vécu une grande partie de la saison loin des terrains, blessé depuis . Mais le joueur d’Al-Hilal, gagnant des 4 dernières éditions, reste un prétendant important dans la course au titre. Le second nommé est le capitaine et défenseur Marquinhos. Acteur principal du club depuis 2013, le Parisien n’a jamais été autant décrié que cette année. Avec 33 matchs disputés depuis le 1er janvier, le joueur de 29 ans a inscrit 2 buts avec la Seleçao, sans délivrer la moindre passe décisive.