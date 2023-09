Le PSG débute sa campagne de Ligue des Champions 2023/2024 avec la réception du Borussia Dortmund ce mardi au Parc des Princes. Pour l’occasion, la traditionnelle conférence de presse de match s’est tenue au Campus PSG ce lundi avec la présence de Marquinhos. Le capitaine parisien a répondu aux questions des journalistes présents à Poissy (78).

L’apport de Luis Enrique à l’approche de la C1

« Il nous montre que toutes les compétitions sont importantes pour nous. Parce qu’on sait que le challenge qu’est la Ligue des Champions. Pour arriver ici et prêt au mieux et rivaliser avec les grandes équipes que l’on va affronter, il faut aussi faire un bon travail au quotidien à l’entraînement, en championnat et en Coupe de France. Il nous prépare de la meilleure des manières, il est intense, il est exigeant avec nous, peu importe l’équipe adverse, peu importe la compétition il est très exigeant, il est très impliqué dans ce qu’il fait et qu’il nous transmet comme idées« .

La réaction du groupe après la défaite face à Nice

« Le groupe a tout de suite rebondit, le coach nous a tout de suite montré ce qu’il fallait améliorer, mais aussi ce qu’on a fait de bien et qu’il fallait continuer. Dans l’attitude, je pense que l’équipe a essayé de faire de son mieux. C’est dans les détails que l’on a perdu ce match, Nice est une équipe très agressive, qui nous a bien pressé et nous a mis en difficulté. On a tout de suite travaillé sur les deux entraînements qui ont suivis après ce match contre Nice. Demain on a un match très important, on est tous motivés et on a tous l’envie d’aller sur le terrain et faire de notre mieux et montrer un différent visage à nos supporters parce qu’à domicile on connaît notre force. Il faut montrer un tout autre visage dès les premiers ballons, les supporters vont répondre présents« .

Sa complémentarité avec Milan Skriniar

« Je pense que chaque joueur a ses qualités, chaque joueur a sa personnalité. Moi j’ai toujours dis que j’allais essayer d’apprendre un maximum avec mes coéquipiers et les mettre aussi à l’aise pour qu’ils puissent faire de leur mieux comme les autres idoles que j’ai pu avoir à mes côtés. Et Skriniar on connaît tous ses qualités, et moi j’essaye de mettre mes qualités en sa faveur pour qu’on puisse former un bon duo sur le terrain. Mais il n’y a pas que nous, il y a d’autres défenseurs il ne faut pas les oublier. On va avoir beaucoup de changements, de rotation, on a beaucoup de match, beaucoup d’objectifs à aller chercher, comme le coach l’a dis. C’est important d’avoir des changements, il va y avoir des blessures, des gens qui ne seront pas aptes à jouer, des changements, il faut toujours être prêt« .

Le rôle de Mbappé après les départs de cet été

« Non je pense que son rôle n’a pas changé. Il a toujours été très clair que Kylian (Mbappé ; NDLR) est un joueur très important pour nous, c’est un leader, même avec les autres il se montrait déjà leader dans le vestiaire et aujourd’hui il continue à l’être, c’est un joueur important, quelqu’un qui a de la parole, de la vision et il exprime très bien ce qu’il veut, ce qu’il voit, et ce qu’on doit faire pour s’améliorer. Il n’a pas changé depuis le départ« .

La pression autour de la LdC

« Non je pense que ce ne sont pas les paroles qui mettent la pression. La Ligue des Champions n’est pas obsession, n’est pas une pression. On travaille parce qu’on est des compétiteurs, et je pense que le club a aussi cette mentalité de compétition, de vouloir la chercher, et de chercher tous les titres. Mais on connais le chemin, il est long, il faut y aller pas à pas […] c’est le travail, le quotidien et le terrain qui vont parler« .

La difficulté du groupe F en LdC

« Je pense que c’est un groupe difficile, avec des équipes qui ont leur histoire même si elles sont dans la difficulté, je pense que le foot va très vite, tout peut se passer dans un match, chaque match a son histoire. C’est à nous de ne pas penser à la période de l’adversaire mais de bien préparer le match et connaître les points à exploiter« .