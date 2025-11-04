Marquinhos : « Je pense que le Bayern était supérieur »

Dans le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich (1-2).

Ce mardi soir, les deux meilleures équipes d’Europe s’affrontaient sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une première mi-temps totalement dominée par le club bavarois, les Parisiens vont craquer deux fois avec un doublé de Luis Diaz (3e, 32e). Ce dernier sera expulsé, après consultation de la VAR, pour un tacle très très dangereux sur Achraf Hakimi, qui a surement blessé l’international marocain pour de nombreuses semaines. Réduit à dix, le Bayern Munich va se recroqueviller sur son but, tout en gagnant du temps dès qu’il le pouvait, et laisser le ballon au PSG. Entré en jeu, Joao Neves va redonner l’espoir au PSG, qui va ensuite pousser, se procurer plusieurs occasions, sans pour autant réussir à marquer. Les Parisiens s’inclinent pour la première fois en Ligue des champions cette saison (1-2). Au micro de Canal Plus, Marquinhos est revenu sur cette soirée très difficile pour le PSG.

« Aujourd’hui, c’est une déception parce que l’on voulait gagner »

« C’est toujours dur de perdre à la maison. C’est une déception. À la maison, il faut s’imposer, il faut mieux jouer. Je pense que l’on a trouvé une équipe qui était très bien en place, physiquement surtout. En première mi-temps, je pense qu’ils étaient mieux que nous, dans l’impact physique, dans les récupérations hautes, dans ce qu’ils sont venus faire ici. Nous, on arrivait pas à mettre notre jeu en place. Je pense que c’est normal, il y a des joueurs qui ne sont pas à 100%, dont moi. Mais, je pense qu’il y a des choses à garder de ce match. L’équipe a toujours de l’ambition, veut toujours battre ses adversaires. À la maison, il faut faire mieux. Je pense que le Bayern était supérieur. Après le rouge, c’était un autre contexte. En deuxième période, on était supérieurs. Aujourd’hui, c’est une déception parce que l’on voulait gagner. À la maison, il ne faut pas perdre de points. Les blessés ? Il faut attendre les examens. Je pense qu’ils ont fait des petits tests et ils donneront de meilleures informations plus tard. »