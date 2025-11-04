Chevalier : « On sort avec un petit goût amer »

Dans le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich (1-2).

Ce mardi soir, les deux meilleures équipes d’Europe s’affrontaient sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une première mi-temps totalement dominée par le club bavarois, les Parisiens vont craquer deux fois avec un doublé de Luis Diaz (3e, 32e). Ce dernier sera expulsé, après consultation de la VAR, pour un tacle très très dangereux sur Achraf Hakimi, qui a surement blessé l’international marocain pour de nombreuses semaines. Réduit à dix, le Bayern Munich va se recroqueviller sur son but, tout en gagnant du temps dès qu’il le pouvait, et laisser le ballon au PSG. Entré en jeu, Joao Neves va redonner l’espoir au PSG, qui va ensuite pousser, se procurer plusieurs occasions, sans pour autant réussir à marquer. Les Parisiens s’inclinent pour la première fois en Ligue des champions cette saison (1-2). Au micro de Canal Plus, Lucas Chevalier a évoqué une défaite amer pour le PSG.

« Il faut rester soudés, on va avancer et travailler pour gagner le prochain match »

« On sort avec un petit goût amer parce qu’avec la deuxième mi-temps, leur carton rouge, et les quelques occasions que l’on a eues, on pensait que l’on allait pouvoir revenir à 2-2. Donc forcément, un goût amer. Après, je pense qu’à tête reposée, on fera les comptes et on analysera en long le match. C’est sûr que ce n’est jamais plaisant de perdre un match. La défaite, juste la vérité du jour, ça n’a pas d’incidence pour la suite de la saison ? Comme pour le football en général. La vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. S’il faut perdre des matches, vaut mieux les perdre maintenant. Le PSG de l’année dernière, à ce moment-là était en difficulté et pour autant, ils sont allés gagner la Ligue des champions. Il n’y a pas de problème, on est tombé sur une équipe qui est très très forte, qui a gagné tous ses matches depuis le début de la saison. Il faut rester soudés, on va avancer et travailler pour gagner le prochain match.«