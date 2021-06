Avec une équipe mixte et Neymar sur le banc, le Brésil a marqué par Eder Militão face à l’Equateur, mais a concédé le nul après la pause (1-1). “Notre première mi-temps a été bien meilleure que la seconde. Je pense qu’il y avait un manque de rythme de la part de ceux qui n’avaient pas joué depuis longtemps. Cela nous sert de leçon“, a commenté le capitaine Marquinhos, auteur d’un bon match. “Maintenant, on arrive vraiment à la partie décisive, les KO. Le Brésil arrive bien, avec de la confiance et de l’expérience. Les joueurs qui étaient plus fatigués ont pu se reposer ou se soigner.” Ce nul à Goiânia n’empêche pas le Brésil de finir à la première position du groupe B de la Copa América avec 10 points. La Seleçao attend désormais de connaitre l’identité de son adversaire en quart de finale. Si l’Uruguay perd face au Paraguay ce lundi, il affrontera le Brésil. Si l’Uruguay gagne ou fait match nul, l’adversaire de l’équipe de Tite sera le Chili.

XI du Brésil contre l’Equateur : Alisson – Emerson, Marquinhos (cap), Éder Militão, Renan Lodi (Danilo 46e) – Lucas Paquetá (Everton Ribeiro 78e), Fabinho, Douglas Luiz (Casemiro 63e), Everton (Richarlison 78) – Roberto Firmino (Vinícius Júnior 63e), Gabriel