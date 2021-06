Sarabia : “C’est vrai qu’on en parle beaucoup du PSG”

Pablo Sarabia a gagné une place de titulaire avec l’Espagne. Ce lundi (18h/beIN 1), la Roja aura fort à faire en 8e de finale de l’Euro avec la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde. Dans un long entretien accordé à Marca, l’attaquant se livre. Il est aussi question du PSG, club magnétique dont on parle toujours beaucoup.

“C’est vrai qu’on en parle beaucoup du PSG. Il y a beaucoup de joueurs très influents, très connus. Je suis très serein avec tout ça. Ce qui m’a amené ici c’est le travail et j’essaie d’être concentré là-dessus, pas distrait par d’autres choses. C’est une équipe de haut niveau, ça se passe aussi au Real Madrid. C’est une équipe au top. Il y a cinq ou six équipes à ce niveau. On en parle quand on gagne, quand on perd, on parle de tout ce qui se passe, du mercato... On finit par s’y habituer et on y accorde moins d’importance. Le meilleur de Mbappé ? C’est une personne très proche, désireuse de s’améliorer. C’est ce qu’on ne voit pas. Sur le terrain, chacun sait déjà ce qu’il est et ce dont il est capable. Il est très bon. Vitesse, but… il a tout.”