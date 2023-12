Ce mercredi soir, le PSG a obtenu le plus important avec une qualification en 8es de finale de Ligue des champions après son match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1).

Le PSG a réussi sa mission : obtenir la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Même si la première place a échappé aux Rouge & Bleu, Luis Enrique et ses hommes ont évité l’Europa League. Les Parisiens ont une grande chance de tirer une grosse écurie pour le prochain. Après la rencontre, Marquinhos s’est exprimé sur la prestation de l’équipe, dans des propos accordé à Canal Plus.

Que retient-il de ce match, la qualification ou l’échec de la première place ?

« La qualif c’était le deuxième objectif qu’on avait, le premier c’était d’aller chercher la première place. Il y avait des opportunités, on a la sensation qu’on pouvait aller la chercher. Mais quand même, il faut rester lucide, c’est important de se qualifier et garder cet objectif de la Ligue des champions. D’ici à la prochaine étape il faut se préparer, être encore meilleurs parce que ça va devenir de gros adversaires. »

Un problème d’efficacité

« Il y a beaucoup de choses à améliorer, le détail de finition est important. On a eu des occasions en première période, si on les met, le match aurait beaucoup changé. Le coach va analyser ça, nous aussi, se parler. Mais il y a de l’amélioration dans notre prestation à l’extérieur, c’est très important, après Newcastle et Milan. Il faut grandir, travailler d’ici à la prochaine étape pour être meilleurs. »

Le groupe progresse-t-il ?

« Il y a eu des améliorations, on veut avoir le ballon, presser haut, on prend des risques derrière, on est souvent à un contre un. […] C’est notre philosophie, le coach dit toujours qu’on est loin de ce qu’il veut pour son équipe. C’est petit à petit qu’on va grandir, il y a eu beaucoup de changements cette année, des nouveaux joueurs qui s’adaptent à Paris et ce qu’il y a autour. Avec l’entraînement, les matches, le temps, on va tous régler ça. »