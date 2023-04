Le PSG a retrouvé le goût de la victoire ce soir sur la pelouse de Nice (0-2). Mais les Parisiens ont une nouvelle fois réalisé une prestation poussive. Ils peuvent remercier Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs parades importantes. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a salué le visage de son équipe et la victoire pour sa 400e sous le maillot Rouge & Bleu.

« C’était important de gagner«

« On voulait montrer un autre visage, un visage de solidarité. On a beaucoup parler cette semaine. On a vu que ça a bien marché. Ca ne veut pas dire que l’on n’était pas solidaire avant, il fallait surtout que tout le monde donne un peu plus. On était pas à notre meilleur niveau mais il fallait que l’on fasse un résultat peut importe la manière de jouer. Gagner, cela fait du bien, ça donne de la confiance. D’un point de vu collectif, c’était important de gagner et pour moi aussi, personnellement, pour ma 400e. J’avais une motivation en plus pour gagner. Le club me montre beaucoup de reconnaissance, les supporters aussi, tout le monde dans le club. Je suis très très heureux à Paris Il y a eu des bons et des mauvais moments mais j’ai toujours joué avec beaucoup de passion, d’amour et de respect. Je joue toujours pour faire le meilleure pour ce club et pour ramener le PSG le plus haut possible. »